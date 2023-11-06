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У розкішній сукні з бісеру: Джесіка Честейн з'явилася в ексклюзивному вбранні на галавечорі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У розкішній сукні з бісеру: Джесіка Честейн з'явилася в ексклюзивному вбранні на галавечорі

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

На ній було складне сріблясте вбрання натхнене новою колекцією бренду Gucci.

Голлівудська акторка Джесіка Честейн відвідала щорічний галавечір LACMA Art+Film, який минув у Лос-Анджелесі в музеї мистецтв. На цьому заході прийнято вшановувати досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва. Цього року вшановували американську художницю та активістку Джуді Баку, а також режисера Девіда Фінчера.

Спонсором заходу виступив італійський Модний дім Gucci, тому Джессіка, як і багато інших гостей, прийшла у вбранні від цього бренду. На акторці була довга срібна сукня, повністю розшита бісером. У вбрання була американська пройма і чорні оксамитові бретельки.

Імовірно, сукню для Джесіки Модний дім пошив ексклюзивно, надихнувшись вбраннями з нової круїзної колекції 2024 року. Образ вона доповнила культовою сумкою Jackie, названою на честь Джекі Кеннеді Онассіс. Цей легендарний аксесуар був виконаний у вечірньому стилі, оскільки він мав ручку-ланцюжок. Також гламуру образу додали масивні сережки з діамантами та макіяж.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

На заході Джессіка сфотографувалася з колегою — оскароносною акторкою Лупітою Ніонго, яка теж прийшла у сукні від Gucci. Її вбрання було напівпрозорим і з стилі боді.

Джессіка Честейн та Лупіта Ніонго / © Getty Images
Джессіка Честейн та Лупіта Ніонго / Фото: Getty Images

Також серед гостей цього галавечора була супермодель Гайді Клум, яка прийшла на нього у білій сукні від української модельєрки Лесі Верлінг'єрі.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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