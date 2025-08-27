У розкішній сукні з декольте і камінням: Кейт Бланшетт сяяла на відкритті Венеційського кінофестивалю

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Цього року захід пройде в 82-й раз і традиційно на червоній доріжці в день відкриття зібралися зірки світу кіно і шоубізнесу з різних країн.

Гостею заходу стала 56-річна австралійська акторка Кейт Бланшетт, яку вважають однією з найкращих і найрізнобічніших акторок свого покоління.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

На червону доріжку вона вийшла напередодні прем'єри фільму "Благодать", знятого італійським режисером Паоло Соррентіно. Кейт одягла з такої нагоди довгу чорну сукню від Armani Prive, створену ексклюзивно для неї. У вбрання було глибоке декольте з ніжною сітчастою вставкою, яка була майже непомітною, а також прикрашене величезними каменями різної форми.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Шлейф у сукні був не довгим, але в зоні стегон спідниця була трохи архітектурною і мала креативний дизайн.

Образ акторка доповнила чорними туфлями від Giorgio Armani на підборах, сережками з діамантами та об'ємним укладанням з легкими локонами.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Буквально кількома годинами раніше зірку заскочили папараці у водному таксі. Вона була одягнена в молочно-білу блузку і штанний костюм у тон, волосся зібрала в хвіст і одягла великі чорні сонцезахисні окуляри.

Кейт Бланшетт / © Getty Images