У розкішній сукні з хаотичним декором: 62-річна Демі Мур позувала у луку від Oscar de la Renta

Акторка відвідала чергову церемонію, де здобула нову нагороду за свою роль у фільмі "Субстанція".

62-річна Демі Мур не перестає дивувати не лише своєю красою, а й бездоганним смаком. Акторка з'явилася на черговому врученні нагород — цього разу це була церемонія AARP's Annual Movies For Grownups Awards — на якій вона сяяла в сукні від Oscar de la Renta.

Її чорна сукня була довжиною до кісточки й ідеально підкреслювала фігуру. Прикрашали її оригінальні бретельки та хаотичний декор у вигляді трикутників зі стразів. Доповнила сукню Демі лише босоніжками з ремінцями, гарним макіяжем, парою сережок з камінням та своєю улюбленою зачіскою – вона просто розпустила довге волосся.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також минулого тижня акторка вийшла у світ у кутюрній сукні від французького Модного дому Schiaparelli з колекції осінь-зима 2024 року. Таким вбранням Мур підкреслила тонку талію.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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