Категорія: Шоу-бізнес
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У розкішній сукні з голубами та пікантним декольте: Енн Гетевей сяяла на Met Gala

43-річна Енн Гетевей не пропустила такого важливого модного заходу, як Met Gala 2026.

Ольга Кузьменко
Знаменитість з'явилася на доріжці в компанії дизайнера Майкла Корса в чорній бальній сукні з шовку з пікантним декольте і дуже пишним подолом, з ручним розписом художника Пітера Макгофа, спеціально зшитому для неї на замовлення. Вбрання прикрашене зображеннями голубів та богині світу.

Майкл Корс співпрацював з художником Пітером Макгофом, своїм близьким другом і колишнім однокласником, щоб створити приголомшливу сукню для Енн Гетевей.

До вбрання Енн були підібрані туфлі Roger Vivier, прикрашені кристалами, та кольє Bulgari High Jewelry. Акторка зібрала волосся у високий пучок і зробила дуже виразний макіяж очей, а також нюдовою помадою підкреслила губи.

Зазначимо, що акторка прибула до Нью-Йорка одразу після завершення свого стрімкого престуру на підтримку фільму «Диявол носить Prada 2» .

