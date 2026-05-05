У розкішній сукні з голубами та пікантним декольте: Енн Гетевей сяяла на Met Gala

Енн Гетевей / © Associated Press

Знаменитість з'явилася на доріжці в компанії дизайнера Майкла Корса в чорній бальній сукні з шовку з пікантним декольте і дуже пишним подолом, з ручним розписом художника Пітера Макгофа, спеціально зшитому для неї на замовлення. Вбрання прикрашене зображеннями голубів та богині світу.

Майкл Корс співпрацював з художником Пітером Макгофом, своїм близьким другом і колишнім однокласником, щоб створити приголомшливу сукню для Енн Гетевей.

Майкл Корс та Енн Гетевей / © Getty Images

До вбрання Енн були підібрані туфлі Roger Vivier, прикрашені кристалами, та кольє Bulgari High Jewelry. Акторка зібрала волосся у високий пучок і зробила дуже виразний макіяж очей, а також нюдовою помадою підкреслила губи.

Зазначимо, що акторка прибула до Нью-Йорка одразу після завершення свого стрімкого престуру на підтримку фільму «Диявол носить Prada 2» .

