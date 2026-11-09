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- Шоу-бізнес
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У розкішній сукні з камінням і відвертим декольте: красива Періс Гілтон на галавечорі в Лос-Анджелесі
Світська левиця обрала для заходу ефектне вбрання від британської дизайнерки.
Періс Гілтон відвідала 15-й щорічний галавечір LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. На червоній доріжці знаменитість продемонструвала розкішний образ, у якому вона привертала увагу фотографів.
На Періс була вечірня сукня Yves від британського бренду Jenny Packham ніжного оливкового відтінку. Вбрання довжини максі мало корсетний ліф з глибоким декольте у формі серця і приталений силует, який підкреслював струнку фігуру знаменитості.
Сукня була щедро оздоблена сріблястими лелітками, бісером і камінням. Особливо ефектний вигляд мало ефектне оздоблення на ліфі.
Свій гламурний аутфіт Гілтон доповнила довгими прозорими рукавичками, повністю всипаними стразами. На шиї світської левиці красувався широкий блискучий чокер, доповнений кількома рядами сріблястих ланцюжків, які каскадом спадали на зону декольте. Взута вона була у гостроносі блискучі туфлі.
У Періс було ідеально рівне укладання і макіяж з чорним олівцем на очах і рожево-нюдовою помадою на губах.
Нагадаємо, Періс Гілтон прийшла на івент у чорній обтислій сукні міді, яку прикрасила блискучою брошкою з камінням, й об’ємному чорному пальті.