У розкішній сукні з паєтками: Алессандра Амбросіо на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

41-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову вийшла на доріжку кінофестивалю у Венеції.

Зірка Victoria's Secret і одна з найзатребуваніших моделей у світі другого дня фестивалю відвідала прем'єру фільму "Бардо", знятого мексиканським режисером Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Для свого виходу Амбросіо обрала розкішну сукню без бретельок від Alberta Ferretti. Пряма сукня з приталеним верхом була виконана в декількох відтінках синього кольору, а також повністю розшита бісером, паєтками і торочкою з ниток.

Доповнили образ моделі сині прикраси у вигляді сніжинок, босоніжки на високих підборах зі стразами та макіяж.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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