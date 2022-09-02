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У розкішній сукні з паєтками: Алессандра Амбросіо на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

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У розкішній сукні з паєтками: Алессандра Амбросіо на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

41-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо знову вийшла на доріжку кінофестивалю у Венеції.

Зірка Victoria's Secret і одна з найзатребуваніших моделей у світі другого дня фестивалю відвідала прем'єру фільму "Бардо", знятого мексиканським режисером Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Для свого виходу Амбросіо обрала розкішну сукню без бретельок від Alberta Ferretti. Пряма сукня з приталеним верхом була виконана в декількох відтінках синього кольору, а також повністю розшита бісером, паєтками і торочкою з ниток.

Доповнили образ моделі сині прикраси у вигляді сніжинок, босоніжки на високих підборах зі стразами та макіяж.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press
Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

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