У розкішній сукні з паєтками: Діта фон Тіз блиснула сексуальним декольте

Діта фон Тіз відвідала прем'єру фільма Don't Worry Darling, у якому знялася. Захід відбувся у театрі AMC Lincoln Square Theatre у Нью-Йорку.

Там діва бурлеску з'явилася у розкішному вечірньому образі. На ній була бірюзова сукня з плечами-накидкою від бренду Jenny Packham, розшита мерехтливими кристалами, намистинами і паєтками. Вбрання мало глибокий V-подібний виріз, який чудово підкреслив її сексуальний бюст.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Фон Тіз зробила собі насичений макіяж у стилі 1950-х років – із довгими віями та червоною помадою, а також фірмову зачіску боб з локонами.

До сукні Діта взула туфлі, розшиті срібними паєтками, і прикрасила вуха діамантовими сережками.

До слова, у стрічці Don't Worry Darling події розгортаються у комуні у каліфорнійській пустелі у 1950-х роках. Хороша домогосподарка Еліс раптово дізнається про страшну таємницю - про надсекретний проєкт, над яким працюють її чоловік Джек і чоловіки її подруг-сусідок по комуні. Тепер це загрожує її життю.

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