У розкішній сукні з вирізами та квітами: співачка Тейлор Свіфт на прем'єрі свого фільму-концерту

Зірка обрала приголомшливу сукню романтичного дизайну.
Співачка та авторка пісень Тейлор Свіфт протягом кількох місяців їздила світом зі своїм масштабним і грандіозним концертним туром The Eras Tour, який приніс їй величезні статки і за попередніми оцінками обігнав навіть за заробленими сумами тур Бейонсе Renaissance World Tour.
Тож не менший успіх чекає і на фільм зірки, оскільки ще до релізу на передзамовленнях документалка Taylor Swift: The Eras Tour заробила 100 мільйонів доларів.
Фільм стане шансом для багатьох шанувальників Тейлор, які не змогли потрапити на концерт, подивитися її виступи на великому екрані.
На прем'єру в Лос-Анджелесі зірка прийшла у розкішній сукні від бренду Oscar de la Renta з круїзної колекції 2023 та діамантових прикрас Cartier.
Сукня Тейлор була довга, зі шлейфом, а також ніби складалася з шитих між собою квітів. Вона також мала вирізи на спідниці.
Доповнила вона образ своєю улюбленою червоною помадою, блакитними тінями на очах, зачіскою та блакитними босоніжками на високих підборах.
Від 13 жовтня фільм покажуть у понад 100 країнах. Він був записаний у серпні протягом перших трьох вечорів виступу співака на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі. Тривалість фільму складає 2 години 45 хвилин.
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