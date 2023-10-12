У розкішній сукні з вирізами та квітами: співачка Тейлор Свіфт на прем'єрі свого фільму-концерту

Співачка та авторка пісень Тейлор Свіфт протягом кількох місяців їздила світом зі своїм масштабним і грандіозним концертним туром The Eras Tour, який приніс їй величезні статки і за попередніми оцінками обігнав навіть за заробленими сумами тур Бейонсе Renaissance World Tour.

Тож не менший успіх чекає і на фільм зірки, оскільки ще до релізу на передзамовленнях документалка Taylor Swift: The Eras Tour заробила 100 мільйонів доларів.

Фільм стане шансом для багатьох шанувальників Тейлор, які не змогли потрапити на концерт, подивитися її виступи на великому екрані.

На прем'єру в Лос-Анджелесі зірка прийшла у розкішній сукні від бренду Oscar de la Renta з круїзної колекції 2023 та діамантових прикрас Cartier.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Сукня Тейлор була довга, зі шлейфом, а також ніби складалася з шитих між собою квітів. Вона також мала вирізи на спідниці.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Доповнила вона образ своєю улюбленою червоною помадою, блакитними тінями на очах, зачіскою та блакитними босоніжками на високих підборах.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Від 13 жовтня фільм покажуть у понад 100 країнах. Він був записаний у серпні протягом перших трьох вечорів виступу співака на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі. Тривалість фільму складає 2 години 45 хвилин.

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