У розкішній сукні зі стразами та змією на шиї: чарівна Флоренс П'ю на червоній доріжці "Оскара"

На церемонії "Оскар" цього року головним тріумфатором став фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Одну із ключових ролей у картині зіграла 28-річна британська акторка Флоренс П'ю, тому з усім акторським складом фільму вона відвідала церемонію та вийшла на червону доріжку.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Для заходу П'ю одягла гламурну сукню сріблястого відтінку від бренду Del Core з колекції весна-літо 2024.

Вбрання мало оригінальний корсетний верх з незвичайними бретельками, що стирчать, фігурне декольте і декор у вигляді каменів різного розміру, які нагадували краплі роси. Знизу корсет був із піднятими краями, які трохи нагадували баску і надавали образу романтичності.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Спідниця сукні була шовковою, довгою, мала шлейф і також була декорована стразами.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Вбрання Флоренс доповнила красивим манікюром, на якому також були намистини, щоб відповідати сукні, і розкішними прикрасами з діамантами від Bulgari, головну увагу серед яких привертало кольє Serpenti у вигляді змії, яка обвиває шию.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Волосся Флоренс уклала в об'ємну зачіску, на обличчі у неї був гарний і ніжний макіяж.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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