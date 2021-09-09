У розкішній сукні Zuhair Murad: "ангел" Жасмін Тукс вийшла заміж і показала весільні фото

Екс"ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс 4 вересня вийшла заміж за Хуана Давида Борреро — виконавчого директора Snapchat.

Про свої заручини пара оголосила у вересні 2020 року, символічно, що за рік знову в вересні Жасмін і Хуан одружилися. В Instagram наречена опублікувала барвисті фотографії з церемонії, яка відбулася в Еквадорі минулими вихідними.

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Хуан Давид Борреро — син еквадорського віцепрезидента Альфредо Борреро. Їхнє вінчання з моделлю Жасмін Тукс відбулося в історичній церкві і монастирі Святого Франциска XVI століття на очах великої кількості гостей, серед яких були і колеги Тукс: "ангели" Жозефін Скрівер, Шаніна Шейк, Лаїс Рібейро, Сара Сампайо.

До вівтаря наречена йшла в розкішній мереживній сукні з довгим шлейфом від Zuhair Murad. Модель поділилася в блогу фотографіями свого вбрання і відео з примірок і написала:

"@Zuhairmuradofficial дякую за те, що втілили в життя мою класичну, красиву весільну сукню, яка поза часом. Це витвір мистецтва!!!".

Також на Жасмін був мереживний ободок на голові і довга фата, у вухах сяяли сережки з діамантами, а в руках вона несла букет білих квітів.

Пара почала зустрічатися 2016 року. Через чотири роки чоловік влаштував для коханої сюрприз. Хуан покликав дівчину в несподівану для неї подорож. Пара вирушила на вертольоті до національного парку в штаті Юта, де на них чекало два стільці і стіл з шампанським і закусками. Після вечері Борреро покликав дівчину на оглядовий майданчик, де і було викладено камінням заповітне "WYMM" (Ти вийдеш за мене заміж, — ред.). Каблучку Хуану доставили дроном. Це було 21 вересня 2020 року, Жасмін тоді ділилася фотографіями з цього радісного дня у себе в блогу.

Жасмін Тукс і Хуан Борреро в день заручин / Instagram Жасмін Тукс

Дівич-вечір у Жасмін відбувався у Хорватії, куди були запрошені також її подруги і колеги: Рейчел Скотт, Ромі Стридж, Тейлор Гілл і Жозефін Скривер.

(гортайте фото праворуч)

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