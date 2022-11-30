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У розкішній вінтажній куртці: стильна Гейлі Бібер під прицілом папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У розкішній вінтажній куртці: стильна Гейлі Бібер під прицілом папараці

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Стиль знаменитості — лаконічний і сучасний, а багато з того, що вона одягає, моментально потрапляє у тренди.

Відому модель Гейлі Бібер помітили у Лос-Анджелесі, коли вона бігала у своїх робочих справах. 26-річна дівчина була одягнена дуже стильно, оскільки поєднала модні широкі джинси та вінтажну шкіряну оверсайз куртку.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Цей невимушений та лаконічний образ модель завершила чорними лоферами від бренду Proenza Schouler, сонцезахисними окулярами та легким макіяжем.

Також кілька днів тому Гейлі сфотографували після тренування. Тоді вона носила велику сіру кофту, як сукню. Однак її поява на тренуванні трохи здивувала, оскільки нещодавно в Instagram вона повідомила, що лікарі діагностували у неї велику кісту в яєчнику, яка завдає багато дискомфорту в житті. Також раніше дівчина перенесла мікроінсульт через тромб.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Але, попри проблеми, модель продовжує працювати. Нещодавно Гейлі з'явилася на обкладинці видання Forbes.

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Дата публікації
Перегляди
507
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