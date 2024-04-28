У розкішній золотій сукні: Ніколь Кідман із чоловіком сяяла на світській церемонії

Відома акторка відвідала щорічну премію AFI Life Achievement Award 2024. Захід відбувся у театрі Долбі, у Лос-Анджелесі. На 49-й церемонії Кідман отримала нагороду Американського інституту кіномистецтва за досягнення у житті.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь вийшла на доріжку в золотій сукні, розшитій паєтками від Balenciaga. Вбрання на бретельках, з глибоким декольте ідеально сиділо на стрункій фігурі акторки. Сукня також мала невеликий шлейф. Взута Ніколь була у чорні туфлі-човники на підборах. А свій образ вона доповнила золотим браслетом на зап'ястя, кількома каблучками та сережками з діамантами. Біляве волосся розпустила і зробила легкий макіяж на обличчі.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Поруч із нею був зображений її чоловік Кіт Урбан. Чоловік одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та тонку краватку, а взув грубі шкіряні черевики на платформі.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Фото: Associated Press

"Глибоко зворушена тією підтримкою по всьому світу, яку я бачила і чула", — написала Ніколь Кідман у Instagram. "Дякую всім вам і @AmericanFilmInstitute за те, що включили мене до цієї уславленої групи лауреатів", — написала зірка.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Також Кідман показала, як позувала в цій золотій сукні біля басейну.

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