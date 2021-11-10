У розкішній золотій сукні: Сальма Гаєк приїхала на прем'єру з чоловіком та падчеркою

У розкішній золотій сукні: Сальма Гаєк приїхала на прем'єру з чоловіком та падчеркою

Минулої ночі в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Дім Гуччі".

Фільм розповідає історію про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патріцію Реджані. Її у стрічці зіграла Леді Гага.

Сальма Гаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага / Associated Press

Ми вже показували вам екстравагантний аутфіт Гаги з червоної доріжки. Окрім неї, на показі були присутні й інші актори, зокрема Сальма Гаєк. Акторка цього разу приїхала до Лондона в компанії чоловіка Франсуа Анрі-Піно та його дорослої дочки Матильди від першого шлюбу. Спільна дочка пари – Валентина Піно – цього разу компанію зірковій мамі не склала.

Сальма Гаєк / Associated Press

Для світського виходу Сальма обрала золоту сукню від Gucci з короткими рукавами, з акцентом на талії та декольте. Її образ доповнювало розкішне кольє з жовтим камінням на шиї і такий самий браслет на зап'ясті.

Сальма Гаєк / Associated Press

Темне довге волосся вона красиво накрутила кучерями і зробила вечірній макіяж. Франсуа Анрі Піно був у класичному чорному костюмі, а його 21-річна дочка – у сукні з принтом і на тонких бретелях, а в руках тримала чорну невелику сумку.

Матильда Піно, Франсуа Анрі-Піно та Сальма Гаєк / Getty Images

Данину поваги знаменитому італійському Модному будинку віддали також Леді Гага та Джаред Лето – з'явившись на доріжці у луках від Gucci.

Сальма Гаєк / Associated Press

Сальма Гаєк, Джаред Лето, Джеремі Айронс, Леді Гага, Адам Драйвер, Камілла Коттін, Джек Г'юстон та Мадаліна Діана Генеа / Associated Press

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