У розкішній золотій сукні: Сальма Гаєк приїхала на прем'єру з чоловіком та падчеркою

Минулої ночі в Лондоні відбулася прем'єра фільму "Дім Гуччі".
Фільм розповідає історію про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патріцію Реджані. Її у стрічці зіграла Леді Гага.
Ми вже показували вам екстравагантний аутфіт Гаги з червоної доріжки. Окрім неї, на показі були присутні й інші актори, зокрема Сальма Гаєк. Акторка цього разу приїхала до Лондона в компанії чоловіка Франсуа Анрі-Піно та його дорослої дочки Матильди від першого шлюбу. Спільна дочка пари – Валентина Піно – цього разу компанію зірковій мамі не склала.
Для світського виходу Сальма обрала золоту сукню від Gucci з короткими рукавами, з акцентом на талії та декольте. Її образ доповнювало розкішне кольє з жовтим камінням на шиї і такий самий браслет на зап'ясті.
Темне довге волосся вона красиво накрутила кучерями і зробила вечірній макіяж. Франсуа Анрі Піно був у класичному чорному костюмі, а його 21-річна дочка – у сукні з принтом і на тонких бретелях, а в руках тримала чорну невелику сумку.
Данину поваги знаменитому італійському Модному будинку віддали також Леді Гага та Джаред Лето – з'явившись на доріжці у луках від Gucci.
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