У розкішному аутфіті: 76-річна Гелен Міррен на відкритті Венеційського кінофестивалю

В Італії на острові Лідо відбулася церемонія відкриття 78-го Венеційського кінофестивалю.

76-річна британська акторка Гелен Міррен сяяла на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком — режисером Тейлором Гекфордом. Стартував кінофестиваль з показу фільму Педро Альмодовара "Паралельні матері" з Пенелопою Крус у головній ролі.

Гелен Міррен вийшла на доріжку в блискучій вечірній сукні з паєтками, з рукавами три чверті і з невеликим шлейфом. Обтисла сукня бездоганно сиділа на її фігурі. Вечірній образ акторка доповнила клатчем і маскою в тон, перснем з каменем, сережками-висячками з камінням, а також обідком, який теж був підібраний до тону вбрання.

Гелен Міррен з чоловіком Тейлором Гекфордом / Getty Images

Біле волосся Міррен було розпущене і трохи накручене локонами, а на обличчі був насичений макіяж очей. Акторка усміхалася і була щаслива бути присутньою на заході. Її чоловік Тейлор був одягнений в елегантний темно-синій костюм, і теж мав стильний вигляд.

Гелен Міррен / Getty Images

Кілька днів тому Гелен Міррен відвідала показ Dolce & Gabbana у Венеції.

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Зірки на 78-му Венеційському кінофестивалі (11 фото)

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