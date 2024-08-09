Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У розкішному бікіні і з тортом: зірка реаліті похизувалася сексуальною фігурою у фотосеті

У розкішному бікіні і з тортом: зірка реаліті похизувалася сексуальною фігурою у фотосеті

Емма Ернан/Фото jason kent

Емма Ернан у гарному купальнику продемонструвала струнке і сексуальне тіло.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – виклала в Instagram знімки з нещодавньої цікавої фотосесії.

Емма Ернан/Фото jason kent / ©
Емма Ернан/Фото jason kent

Перед об'єктивом фотокамери красуня позувала у розкішному білому бікіні з білими рюшами на ліфі і квітковими прикрасами та прозорих мюлях на шпильках. Ернан зробила об'ємне укладання з локонами, насичений макіяж очей і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Емма Ернан/Фото jason kent / ©
Емма Ернан/Фото jason kent
Емма Ернан/Фото jason kent / ©
Емма Ернан/Фото jason kent

Емма спокусливо позувала, демонструючи струнку, сексуальну фігуру і пишний бюст.

Емма Ернан/Фото jason kent / ©
Емма Ернан/Фото jason kent
Емма Ернан/Фото jason kent / ©
Емма Ернан/Фото jason kent

Нагадаємо, раніше Емма Ернан потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесіона у довгій персиковій сукні, розшитій стразами, з відвертим V-подібним вирізом.

Читайте також:

День народження Олександра Пономарьова! Як святкуватиме зірка? – ЖВЛ представляє

День народження Олександра Пономарьова! Як святкуватиме зірка? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація