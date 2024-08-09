У розкішному бікіні і з тортом: зірка реаліті похизувалася сексуальною фігурою у фотосеті

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – виклала в Instagram знімки з нещодавньої цікавої фотосесії.

Емма Ернан/Фото jason kent

Перед об'єктивом фотокамери красуня позувала у розкішному білому бікіні з білими рюшами на ліфі і квітковими прикрасами та прозорих мюлях на шпильках. Ернан зробила об'ємне укладання з локонами, насичений макіяж очей і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Емма Ернан/Фото jason kent

Емма Ернан/Фото jason kent

Емма спокусливо позувала, демонструючи струнку, сексуальну фігуру і пишний бюст.

Емма Ернан/Фото jason kent

Емма Ернан/Фото jason kent

Нагадаємо, раніше Емма Ернан потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесіона у довгій персиковій сукні, розшитій стразами, з відвертим V-подібним вирізом.

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