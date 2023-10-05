У розкішному кардигані і сережках: згадуємо образ Жаклін Кеннеді в театрі

Вона завжди вміла красиво одягатися і багато із образів Жаклін надихають модниць і сьогодні. Пропонуємо подивитися на один з її красивих луків їз 70-х.

Після смерті свого другого чоловіка Аристотеля Онасіса в 1975 році, Жаклін Кеннеді-Онассіс вирішила повернутися до Нью-Йорка і знайти роботу. Колишня перша леді США влаштувалася редакторкою в Viking Press і почала іноді відвідувати різні заходи.

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Так 1976 року Жаклін помітили дорогою у театр в Нью-Йорку. 47-річна знаменитість мала приголомшливий вигляд в чорній сукні на тонких бретельках, яка була прикрашена безліччю маленьких складок. Окрасою цього образу став кардиган з геометричною вишивкою лелітками.

Завершили в той вечір образ Жаклін великі діамантові сережки, легкий макіяж і клатч в руці.

Жаклін Кеннеді / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що Джекі дуже любила прикраси, тому новий чоловік-мільярдер дарував їй різні ювелірні вироби досить часто. Навіть після смерті чоловіка вона неодноразово з'являлася в його подарунках на публіці.

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