У розкішному кольє і сукні з бантом на сідницях: акторка Міа Гот на Венеційському кінофестивалі
31-річна британська акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці вечірнє вбрання від Christian Dior.
Акторка і зірка трилер-горору «МаХХХін» — Міа Гот — відвідала на Венеційському кінофестивалі прем’єру готичного фільму режисера Гільєрмо дель Торо «Франкенштейн», у якому вона зіграла. Це адаптація класичного роману Мері Шеллі 1818 року. До речі, стрічка на кінофестивалі зірвала 13-хвилинні овації публіки, тож у неї є всі шанси отримати нагороди на майбутніх кінопреміях.
Міа вийшла на червону доріжку у вечірній шовковій чорній сукні по фігурі від бренду Christian Dior. Вбрання мало драпування, відкриту спину і великий бант на сідницях, який переходив у шлейф.
Аутфіт Гот доповнила чорними босоніжками на шпильках і розкішним комплектом прикрас від Tiffany & Co.: діамантово-смарагдовим кольє на шиї, діамантовим браслетом і каблучкою на руках.
Акторка зробила укладання з м’якими локонами, ніжним макіяж і пудровий манікюр.
Нагадаємо, Міа Гот потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі у шкіряній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.