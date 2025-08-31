ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
38
1 хв

У розкішному кольє і сукні з бантом на сідницях: акторка Міа Гот на Венеційському кінофестивалі

31-річна британська акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці вечірнє вбрання від Christian Dior.

Аліна Онопа
Міа Гот

Міа Гот / © Getty Images

Акторка і зірка трилер-горору «МаХХХін» — Міа Гот — відвідала на Венеційському кінофестивалі прем’єру готичного фільму режисера Гільєрмо дель Торо «Франкенштейн», у якому вона зіграла. Це адаптація класичного роману Мері Шеллі 1818 року. До речі, стрічка на кінофестивалі зірвала 13-хвилинні овації публіки, тож у неї є всі шанси отримати нагороди на майбутніх кінопреміях.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Міа вийшла на червону доріжку у вечірній шовковій чорній сукні по фігурі від бренду Christian Dior. Вбрання мало драпування, відкриту спину і великий бант на сідницях, який переходив у шлейф.

Міа Гот / © Getty Images

Міа Гот / © Getty Images

Аутфіт Гот доповнила чорними босоніжками на шпильках і розкішним комплектом прикрас від Tiffany & Co.: діамантово-смарагдовим кольє на шиї, діамантовим браслетом і каблучкою на руках.

Міа Гот / © Getty Images

Міа Гот / © Getty Images

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Акторка зробила укладання з м’якими локонами, ніжним макіяж і пудровий манікюр.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Нагадаємо, Міа Гот потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі у шкіряній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

38
