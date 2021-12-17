У розкішному костюмі від Gucci: Санта Дімопулос привітала всіх із прийдешнім Новим роком

У розкішному костюмі від Gucci: Санта Дімопулос привітала всіх із прийдешнім Новим роком

Продовжуємо публікувати серію зіркових відеопривітань із Новим роком.

Санта Дімопулос записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з Новим роком.

"Дорогі читачі ТСН.ua, я вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Будьте щасливі та кохані", — побажала артистка.

Санта Дімопулос привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

У відеоролику Санта постала у розкішному образі від Gucci. На ній був смугастий костюм, який складався з жакету та спідниці міді, червона блузка з манжетами з органзи та мереживним коміром із рюшами.

Санта Дімопулос / Instagram Санти Дімопулос

Свій аутфіт Дімопулос доповнила укладанням з локонами та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді. У вухах вона мала елегантні сережки. Через плече в неї висіла маленька сумочка на золотому ланцюжку.

Нагадаємо, новорічне відеовітання записав також Олександр Пономарьов та Сергій Бабкін.

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