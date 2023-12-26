У розкішному пальті з вишивкою і на шпильках: Тіна Кароль чуттєво виконала стародавню колядку, яку знайшов Іван Франко

На сцені артистка з'явилася у гарному вбранні від україснкьої дизайнерки.

Тіна Кароль під час різдвяного ефіру ТСН на Софіївській площі виконала стародавню колядку, яку в 1889 році знайшов Іван Франко і опублікував її в журналі "Київська старовина".

Тіна Кароль

За словами науковців, це текст однієї із найстародавніших колядок. Припускають, що її автори – це люди, які були причетні до відбудови собору святої Софії 400 років тому. У ній йдеться про те, що український народ, перебуваючи під владою різних держав, зберігав пам'ять про свою єдність.

Текст колядки знайшли на Львівщині у селі Мшанець, а відродити мелодію журналістам ТСН і Кароль допомогли його мешканці.

Тіна заспівала колядку в ошатному образі. На ній було розкішне біле пальто із синьою квітковою вишивкою з колекції Roses української дизайнерки Юлії Магдич. Вбрання мало розрізи на довгих рукавах і білий пояс із синіми нитками.

Тіна Кароль

Аутфіт артистка доповнила чорними шкіряними оперними рукавичками і чорними чоботами на шпильках. Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили лук Тіни.

Тіна Кароль

Відео з виступу Тіни Кароль можна подивитися тут.

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