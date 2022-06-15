У розкішній сукні й у компанії Бандераса: Пенелопа Крус відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку

У розкішній сукні й у компанії Бандераса: Пенелопа Крус відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку

У Нью-Йорку від 9 до 19 червня проходить знаменитий міжнародний кінофестиваль "Трайбека".

Гостями цього заходу традиційно стають дуже знамениті актори та режисери, хоча, на відміну від інших подібних фестивалів, грошовий приз тут не передбачений переможцям.

Учасниками "Трайбека" цього року стали актори Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас, представивши фільм Official Competition – комедію, присвячену закулісному кіно. Для виходу у світ Пенелопа обрала розкішну вечірню сукню Chanel на одне плече, амбасадором цього Модного дому Крус є від 2018 року, тому носить виключно їхнє вбрання.

Образ доповнило кольє із монограмою бренду, невелика чорна сумка та червоний манікюр. Також на обличчі у зірки був модний зараз макіяж з ластовинням.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Компанію на червоній доріжці акторці склав її колега з фільму – актор Антоніо Бандерас. Він поєднував біле поло із сірим костюмом, і таке модне рішення мало дуже незвичайний вигляд.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Фото: Associated Press

Читайте також: