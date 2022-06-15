Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У розкішній сукні й у компанії Бандераса: Пенелопа Крус відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку

Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У розкішній сукні й у компанії Бандераса: Пенелопа Крус відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

У Нью-Йорку від 9 до 19 червня проходить знаменитий міжнародний кінофестиваль "Трайбека".

Гостями цього заходу традиційно стають дуже знамениті актори та режисери, хоча, на відміну від інших подібних фестивалів, грошовий приз тут не передбачений переможцям.

Учасниками "Трайбека" цього року стали актори Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас, представивши фільм Official Competition – комедію, присвячену закулісному кіно. Для виходу у світ Пенелопа обрала розкішну вечірню сукню Chanel на одне плече, амбасадором цього Модного дому Крус є від 2018 року, тому носить виключно їхнє вбрання.

Образ доповнило кольє із монограмою бренду, невелика чорна сумка та червоний манікюр. Також на обличчі у зірки був модний зараз макіяж з ластовинням.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Компанію на червоній доріжці акторці склав її колега з фільму – актор Антоніо Бандерас. Він поєднував біле поло із сірим костюмом, і таке модне рішення мало дуже незвичайний вигляд.

Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / © Associated Press
Пенелопа Крус та Антоніо Бандерас / Фото: Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація