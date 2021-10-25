У розкішному вбранні і в квітах: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" у новій фотосесії

Юлія Бельченко продемонструвала ніжний аутфіт у фотозніманні.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" знялася у цікавій фотосесії.
Дівчина постала у ніжному образі. На ній було розкішне світле вбрання, яке складалося з корсета, пишних коротких рукавів і пишної спідниці максі з фатину. Волосся їй уклали в локони і зробили гарний макіяж.
Позувала Юля, сидячи на ліжку, прикрашеному барвистими квітами. Поруч стояли вази з такими ж квітами.
А у попередній фотосесії "Зайка" позувала топлес. Знімки вона присвятила міжнародному дню боротьби з раком молочної залози. Вона закликала всіх жінок уважно ставиться до свого здоров'я і регулярно проходить огляд у мамолога.
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