У розкішному вбранні оливкового кольору: Блейк Лайвлі під прицілом папараці в Нью-Йорку

Відомо, що Блейк стилізує своє вбрання самостійно. Своєю новою появою на публіці вона знову продемонструвала чудовий смак.

Зірка серіалу "Пліткарка" та фільму "Покинь, якщо кохаєш" — Блейк Лайвлі — з'явилася на вулиці в Нью-Йорку. Її сфотографували папараці дорогою на захід Betty BOOze Harvest Happy Hour, який вона проводила в престижному клубі Lawn Club на Мангеттені. Це була вечірка із коктейлями, щоб прорекламувати її бренд напоїв.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Для вечірки Блейк обрала вбрання оливкового кольору — мереживну сукню з "голим" ефектом та американською проймою, яка була довжини міді. Носила це вбрання зірка у поєднанні з вільним трикотажним кардиганом на ґудзиках та розкішними чоботями від Christian Louboutin, які були виконані у ретроестетиці.

Образ акторка також доповнила масивними прикрасами – браслетами, сережками та каблучками. На плечі у неї висіла сумка Chanel. Макіяж Блейк зробили візажисти ніжним, але гламурним – у неї на очах були тіні з блискітками, а на губах рожева помада.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Акторка мала дивовижний вигляд і цей стиль їй дуже пасує. Однак це не перша її поява на публіці за жовтень — минулого тижня Блейк сфотографували з чоловіком дорогою на вечерю, яку вони провели у закладі The Corner Stor на Мангеттені. Блейк тоді з'явилася на публіці у трикотажному костюмі ажурної в'язки від бренду Paola Frani.

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