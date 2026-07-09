У розкішному вбранні з глибоким декольте: Дженніфер Лопес без бюстгальтера вразила образом на показі Zuhair Murad

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес відвідала показ колекції Zuhair Murad осінь-зима 2026–2027, який відбувся у межах Тижня високої моди в Парижі.

Для фешншоу співачка обрала розкішний образ зі сміливим акцентом, у якому привертала увагу всіх довкола. На зірці був білий приталений жакет без ґудзиків, оздоблений сріблястою кришталевою вишивкою з камінням, бісером і перлинами. Він також мав глибоке V-подібне декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст. На ній, до речі, не було бюстгальтера. Талію Джен підкреслила чорним поясом-стрічкою, зав’язаним у великий графічний бант.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Верх Лопес скомбінувала з екстравагантною спідницею з вишивкою, стразами, камінням та торочкою з ниток і кристалів, які гарно рухалися під час ходьби. Вбрання вона доповнила чорними туфлями-човниками і чорним клатчем.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Волосся вона зібрала в милу зачіску, прикрасивши її чорним бантом, зробила макіяж з нюдовою помадою і темно-бежевим контуром, а також мала нюдовий манікюр. На обличчя Джей Ло наділа чорні сонцезахисні окуляри, у вухах мала діамантові сережки, а на руках — каблучки з діаматами.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес викликала фурор своїм відвертим виходом у «голій» сукні з кольоровою вишивкою і глибоким декольте.

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