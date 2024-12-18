У розкішному вбранні з рукавами-буфами: Мерая Кері з'явилася в образі снігової королеви на концерті

Зірка була дуже гламурною та розкішною у цьому образі.
Напередодні зимових свят "Королева Різдва" — американська співачка Мерая Кері — вже традиційно відіграла серію концертів. Цього разу вона підготувала для виступів нові костюми, серед яких була розкішна біла сукня з пишними рукавами-буфами.
Вбрання було фасону "русалка" — приталеним у талії, але розкльошеним від колін. Також сукня була прикрашена сріблястими стразами, камінням та мала аплікацію у вигляді зірочок на подолі.
Рукави ж у сукні були виконані з ніжної та тонкої органзи і їх теж прикрашали зірки зі стразів. У цій сукні вона нагадувала сніжну королеву з казки.
Образ співачки доповнили гламурна зачіска з кучерями, макіяж та діамантові прикраси. Невід'ємною частиною її образу є каблучка у вигляді метелика, яку вона носить протягом багатьох років.
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