У розкішному вінку і красивій сукні: Катерина Бужинська заспівала різдвяну колядку

Народна артистка України привітала всіх з Різдвом.

Катерина Бужинська привітала українців з Різдвом Христовим. Співачка опублікувала в Instagram відео, на якому співає українську різдвяну колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Артистка постала в ефектному образі. Одягнена вона у гарну світло-блакитну сукню-вишиванку з прозорими рукавами. На голові у неї розкішний квітковий блакитно-фіолетовий вінок з колосками. Шию зірки прикрашають намиста та срібний дукат. Ніжний макіяж доповнив святковий аутфіт Бужинської.

У руках вона тримає букет із сушених трав, колосків та маку.

"З Різдвом Христовим, Україно!!!! Хай Різдвяна зірка сяє й шлях освітлює вам, люди!" – побажала артистка.

А ще сьогодні, 7 січня, у родині Катерини свято. У її старшої доньки Олени день народження. Їй виповнилося 15 років. Зіркова мама виклала її гарну світлину, на якій Олена позує у національному українському вбранні та з розкішним вінком із квітів.

Донька Катерини Бужинської / Instagram Катерини Бужинської

"Доню, мила Оленочко!!! З Днем Народження! Тобі сьогодні вже 15!!! Бажаю тобі ясних і безхмарних радісних днів. Нехай життя наповнюється добротою, щасливими моментами та безліччю приємних дрібниць. Міцного здоров’я! Будь завжди налаштована на позитив, випробовуй виключно позитивні емоції, радій і посміхайся. Нехай збудуться всі мрії (особливо та, за яку ми молимося та твоя професійна - стати письменницею). Божого Благословіння тобі Головне - будь щаслива! Любимо!!!!" - написала Бужинська.

Дівчинці подарували торт у вигляді книжок.

Instagram Катерини Бужинської

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