- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
У розкішних прикрасах і сукні з оголеними плечима: красива Джессіка Альба відвідала галаконцерт у Франції
44-річна голлівудська акторка приїхала на кінофестиваль до Європи.
Джессіка Альба відвідала галаконцерт «Жінки в кіно», який відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю Червоного моря в Антібі, південна Франція.
Перед фотографами акторка з’явилася в елегантному образі. На ній була вечірня чорна сукня по фігурі довжини максі. Вбрання було без бретельок і в зоні ліфа мало атласні волани. Вона мала стрункий і гарний вигляд.
Аутфіт Джессіка доповнила чорними атласними туфлями. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — розкішне діамантове намисто із великим краплевидним рубіном, а на руці — діамантова каблучка.
Альба зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр.
Нагадаємо, Джессіка Альба показала світлини зі святкування свого 44-річчя.