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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

У розкішних прикрасах і сукні з оголеними плечима: красива Джессіка Альба відвідала галаконцерт у Франції

44-річна голлівудська акторка приїхала на кінофестиваль до Європи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Альба

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба відвідала галаконцерт «Жінки в кіно», який відбувся у межах Міжнародного кінофестивалю Червоного моря в Антібі, південна Франція.

Перед фотографами акторка з’явилася в елегантному образі. На ній була вечірня чорна сукня по фігурі довжини максі. Вбрання було без бретельок і в зоні ліфа мало атласні волани. Вона мала стрункий і гарний вигляд.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Аутфіт Джессіка доповнила чорними атласними туфлями. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — розкішне діамантове намисто із великим краплевидним рубіном, а на руці — діамантова каблучка.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Альба зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр.

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Нагадаємо, Джессіка Альба показала світлини зі святкування свого 44-річчя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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