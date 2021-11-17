У розстебнутій прозорій сорочці: Джаред Лето на вечірньому шоу

Образи знаменитості завжди дивують сміливістю та екстравагантністю.

49-річний актор і співак Джаред Лето не перестає дивувати своїм вбранням. Наприклад, вчора він встиг відвідати одразу два заходи в Нью-Йорку: Нічне шоу з Джиммі Фелоном та прем'єрний показ фільму "Дім Гуччі".

Джаред Лето / Associated Press

Якщо на прем'єрі актор з'явився в гірчичному костюмі, блискучому гольфі та величезній шубі, то ось для ефіру розважального шоу вибрав хоч значно стриманіше, але не менш ефектне вбрання. Актор одягнув напівпрозору чорну сорочку з візерунком, яку розстебнув на грудях, а також штани та піджак. Шию Джареда прикрашав ланцюжок із підвіскою.

Джаред Лето / Getty Images

У фільмі "Дім Гуччі" Джаред зіграє роль Паоло Гуччі — італійського бізнесмена та модельєра, який був деякий час головним дизайнером і віце-президентом Gucci. Паоло був також двоюрідним братом Мауріціо Гуччі.

Джаред Лето / Getty Images

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