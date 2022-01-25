У розстебнутій сорочці та ботильйонах: Крістен Стюарт відвідала шоу у Нью-Йорку

У розстебнутій сорочці та ботильйонах: Крістен Стюарт відвідала шоу у Нью-Йорку

Акторка нещодавно повернулася з Діснейленду, де відпочивала із друзями.

Крістен Стюарт відвідала вчора ввечері "Пізніше шоу зі Стівеном Колбертом" у Нью-Йорку і прямуючи на ефір потрапила під приціл папараці.

Стюарт мала чудовий вигляд, одягнувши білу розстебнуту сорочку, під якою була біла майка та чорні укорочені штани зі стрічками у вигляді підтяжок. Крістен була в білих ботильйонах на підборах з чорним носком та шнурівкою.

Світле волосся акторки було зібрано в недбалий пучок ззаду, а чубчик спереду закривав частину обличчя. Образ Крістнен також доповнювало кілька масивних ланцюгів на шиї та білий годинник на зап'ясті лівої руки.

Крістен Стюарт / Getty Images

В останні місяці Крістен Стюарт отримала досить багато уваги через свою роль у фільмі "Спенсер" — біографічній стрічці про принцесу Уельську Діану, в якій Крістен зіграла головну роль.

Крістен Стюарт з режисером фільму "Спенсер" Пабло Ларраїном / Associated Press

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