У розстебнутій сорочці та сукні з глибоким декольте: дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на подіум у Мілані

Модель представила відразу два стильні образи.
У Мілані стартував Тиждень моди, і серед тих, хто презентував публіці колекцію весна-літо 2025, був бренд Max Mara. Саме на його показі і вийшла на подіум 26-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті. Дівчині випала честь відкрити та закрити показ.
На початку шоу вона з'явилася у шоколадному костюмі, що складався з укороченої куртки-жакету та максіспідниці. З розстебнутої білої сорочки виглядав чорний бюстгальтер.
А закривала шоу Вітторія у білій сукні з халтером, глибоким декольте та високим розрізом, а також із чорним тонким поясом на талії. Чорні босоніжки на підборах завершували її образ.
Взагалі, в колекції було багато монохромних нарядів та носибельних кольорів. Яскравого в колекції не було, а кольорова гама включала: чорний, синій, білий, кремовий та бежевий відтінки.
Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті продемонструвала гарний образ у сукні від польського бренду. Італійка показала, у чому відсвяткувала свій 26 день народження.
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