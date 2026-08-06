У розстебнутій сорочці і широких штанах: Крістен Стюарт у гранж-луку прийшла на івент

Крістен Стюарт / © Getty Images

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Крістен Стюарт відвідала прем’єру фільму The Wrong Girls від кінокомпанії NEON, яка відбулася у диспансері канабісу на Нела-роуд у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі.

Для заходу акторка обрала білу сорочку з короткими рукавами та необробленими краями. Вона залишила її розстебнутою майже до талії, продемонструвавши сірий кроптоп і плаский живіт.

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Крістен Стюарт / © Getty Images

Сорочку Крістен поєднала з чорними вкороченими широкими штанами з кишенями та білими високими шкарпетками. Взута вона була у чорні кросівки з яскравими салатовими смужками. Шию зірка прикрасила сріблястим ланцюжком.

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Коротке волосся Стюарт уклала у навмисно недбалу зачіску з рваним чубчиком. Вона зробила виразний макіяж очей з коричневими тінями і стрілками, а губи залишила у природному відтінку.

На червоній доріжці акторка позувала з рукою в кишені та демонструвала фотографам жест «коза». Її образ вийшов зухвалим, невимушеним і цілком відповідав фірмовому стилю зірки.

Нагадаємо, Крістен Стюарт здивувала гранж-образом на червоній доріжці.

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