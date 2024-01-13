У розстебнутому жакеті і без бюстгальтера: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю продемонструвала лук із пікантним акцентом

28-річна акторка часто виходить у світ без білизни.
Зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю відвідала церемонію вручення премії Американського кіноінституту AFI Awards, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.
На червоній доріжці акторка постала у стильному аутфіті з пікантним акцентом. На ній був білий костюм від бренду Stella McCartney, який складався із вкороченого жакета і штанів-палацо зі стрілками.
Ґудзики жакета П'ю застебнула лише до половини і була без бюстгальтера – це мало спокусливий вигляд. Вона також блиснула пласким животом.
Образ Флоренс доповнила клатчем-футлярем кольору металік, срібними сережками-кільцями, пірсингом у носі, каблучками з камінням, макіяжем із персиковими тінями і стильним укладанням.
Нагадаємо, Флоренс П'ю у романтичній сукні з баскою прийшла на премію Governors Awards.
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