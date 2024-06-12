У руці тримала сумку-дзиґу: Алісія Вікандер у гламурному образі на прем'єрі фільму про Тюдорів

Лауреатка "Оскара" — акторка Алісія Вікандер — відвідала прем'єру фільму "Гамбіт королеви", який презентували під час кінофестивалю "Трайбека" у Нью-Йорку.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася вже традиційно у вбранні від Модного дому Louis Vuitton, з яким давно співпрацює. На Алісії була гламурна сіра сукня з круїзної колекції 2025 повністю розшита бісером і лелітками. На спідниці сукня мала розріз, який відкривав її ноги, і кілька ефектних рюш.

Доповнила вбрання вона сріблястими босоніжками на високих підборах, кількома золотими прикрасами, а також лаконічними манікюром, макіяжем та зачіскою. На тіло Вікандер нанесла шиммер, який надавав шкірі гарного сяяння.

Алісія Вікандер / Фото: Associated Press

Однак найцікавішою деталлю цього образу стала незвичайна сумка у вигляді сірої дзиґи.

Сумка Алісії Вікандер / Фото: Associated Press

Колега Алісії з фільму "Гамбіт королеви" — Джуд Лоу — також вийшов на червону доріжку. Він одягнув лофери з китицями, сірі штани, синю сорочку та світлий піджак.

Алісія Вікандер та Джуд Лоу / Фото: Associated Press

У картині, яка розповідає про Англію Тюдоров, Вікандер та Лоу зіграли головні ролі – королеву Кетрін Парр та англійського монарха Генріха VIII.

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