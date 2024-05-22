У руках вона тримала сумку-серце: Діана Крюгер у жакардовій сукні відвідала вечірку

Акторка привернула загальну увагу цікавими вбраннями, які обрала для свого проведення часу у Франції.

Акторка німецького походження Діана Крюгер відвідала 77-й кінофестиваль у Каннах, оскільки на ньому презентували фільм за її участю – картину "Саван", у якому вона зіграла з Венсаном Касселем та Гаєм Пірсом.

У межах кінофестивалю також відбулася вечірка, організована брендом Chopard, під назвою Once Upon A Time. На цьому заході вона сяяла у чорній сукні від бренду Emilia Wickstead, яку бренд виготовив для неї на замовлення.

Сукня зроблена з жакардової тканини, ідеально підходила по довжині Діані, а на спині її прикрашала додаткова драпована тканина, яка перетворювалася на шлейф.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила гламурною сумкою у вигляді серця від Christian Louboutin, а також яскравим макіяжем та коштовностями.

Але також Крюгер відвідала прем'єрний показ фільму "Саван" і була в гламурній синій довгій сукні незвичайного дизайну. Вбрання від Atelier Versace було повністю усипане стразами і мало оригінальний рукав.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

На фотоколл вона вийшла в сірій сукні без бретелек, але з безліччю складок, яка була вже від Jason Wu. Носила вона її у поєднанні з білими босоніжками та сонцезахисними окулярами.

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Також кінофестиваль відвідав її колега за фільмом Венсан Кассель, але привернув увагу не вбранням, а своєю супутницею. 57-річний актор вивів у світ нову пасію — 27-річну модель Нару Баптісту.

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