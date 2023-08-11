У рукавичках із гороховим принтом і чоботях на екстремально високій платформі: стильна Кім Кардашян у новому фотосеті

Кім Кардашян знялася у рекламній кампанії осінньої колекції 2023 бренд Marc Jacobs.

У фотосеті, авторства Тайрона Лебона, зірка реаліті продемонструвала кілька стильних луків.

Кім позувала у чорному вбранні у чорний гороховий принт із об'ємним коміром та воланами ззаду на спідниці.

Потім вона постала у чорному корсетному топі, шкіряній спідниці міді, чорних довгих рукавичках у білий горох і фірмових чоботях Marc Jacobs моделі Kiki Ankle Boot.

Приміряла Кім також колготи у гороховий принт, трикотажну спідницю з розрізом і топ.

Свої образи Кардашян доповнила модними сумками бренду – класичною моделлю Tote Bag, а також моделями The Sack Bag та The Curve bag, які, впевнені, стануть трендом нового сезону.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян продемонструвала модний образ total black у шкіряному кроптопі і штанях.

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