У рукавичках із гороховим принтом і чоботях на екстремально високій платформі: стильна Кім Кардашян у новому фотосеті

Зірка реаліті стала обличчям осінньої колекції Marc Jacobs.
Кім Кардашян знялася у рекламній кампанії осінньої колекції 2023 бренд Marc Jacobs.
У фотосеті, авторства Тайрона Лебона, зірка реаліті продемонструвала кілька стильних луків.
Кім позувала у чорному вбранні у чорний гороховий принт із об'ємним коміром та воланами ззаду на спідниці.
Потім вона постала у чорному корсетному топі, шкіряній спідниці міді, чорних довгих рукавичках у білий горох і фірмових чоботях Marc Jacobs моделі Kiki Ankle Boot.
Приміряла Кім також колготи у гороховий принт, трикотажну спідницю з розрізом і топ.
Свої образи Кардашян доповнила модними сумками бренду – класичною моделлю Tote Bag, а також моделями The Sack Bag та The Curve bag, які, впевнені, стануть трендом нового сезону.
Нагадаємо, раніше Кім Кардашян продемонструвала модний образ total black у шкіряному кроптопі і штанях.
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