У рушнику і з квіткою у волоссі: 58-річна Сінді Кроуфорд позувала без макіяжу

Супермодель має чудовий вигляд.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала нові знімки з відпочинку. Судячи з червоної квітки у її волоссі, відпочиває зірка в якійсь екзотичній країні.
На фото супермодель позує у білому рушнику, вона розглядає свою шкіру в дзеркалі. "Відпускне сяйво", — підписала фото Сінді, зважаючи на все, маючи на увазі, чудовий стан шкіри під час відпочинку.
Зазначимо, що для свого віку зірка має просто приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд вітала свого сина з 25-річчям та показувала його дитяче фото. Хлопчик позував в образі емо – з освітленим волоссям, а його очі були підведені чорним олівцем.
Читайте також:
- Привіт із 90-х: Сінді Кроуфорд показала серію архівних фото в купальниках
- Виглядає розкішно: 58-річна Сінді Кроуфорд у лазневому халаті похизувалася стрункими ногами
- У ефектному жовтому купальнику: Сінді Кроуфорд показала архівне фото