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У рушнику і з квіткою у волоссі: 58-річна Сінді Кроуфорд позувала без макіяжу

У рушнику і з квіткою у волоссі: 58-річна Сінді Кроуфорд позувала без макіяжу

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

Супермодель має чудовий вигляд.

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала нові знімки з відпочинку. Судячи з червоної квітки у її волоссі, відпочиває зірка в якійсь екзотичній країні.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

На фото супермодель позує у білому рушнику, вона розглядає свою шкіру в дзеркалі. "Відпускне сяйво", — підписала фото Сінді, зважаючи на все, маючи на увазі, чудовий стан шкіри під час відпочинку.

© Instagram Сінді Кроуфорд
Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, що для свого віку зірка має просто приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд вітала свого сина з 25-річчям та показувала його дитяче фото. Хлопчик позував в образі емо – з освітленим волоссям, а його очі були підведені чорним олівцем.

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