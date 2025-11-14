ТСН у соціальних мережах

У рушнику на голе тіло: модель з Панами спокушає шанувальників відвертим селфі

Грейсі Бон пікантним фото розбурхала уяву своїх фоловерів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram Stories гарячим селфі, на якому вона постала у провокаційному образі.

Дівчина позувала оголеною у білому рушнику. Бон пікантно оголила своє пишне декольте і частину стегна. Напевно модель зробила фото після душу.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася пишними формами у різнокольоровому бікіні з принтом.

