У рваних джинсах і футболці зі своїм портретом: Джей Ло з бойфрендом відвідала фестиваль

У рваних джинсах і футболці зі своїм портретом: Джей Ло з бойфрендом відвідала фестиваль

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були зображені папараці в Нью-Йорку.

Пару сфотографували після концерту в рамках фестивалю Global Citizen, який щорічно проводиться на Великий галявині в Центральному парку. Цього року фестиваль був присвячений вакцинації від COVID-19. Цей захід відвідували і принц Гаррі зі своєю дружиною Меган.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

52-річна Джей Ло була одягнена в подовжену футболку зі своїм портретом і широкі джинси з дірками на колінах. Аутфіт співачка доповнила босоніжками на підборах, маленьким чорним клатчем, який тримала в руках, кількома браслетами з камінням на зап'ясті і каблучками. У артистки був насичений макіяж, а довге волосся було розпущене і трохи скуйовджене. На іншому фото видно, що Дженніфер одягла ще й яскравий жакет, розшитий камінням.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Бен Аффлек був одягнений в чорну сорочку, під якою виднілася футболка, синю куртку, чорні джинси і чорні черевики. Він тримав кохану за руку, як, втім, робить це завжди, коли вони разом з'являються на публіці.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

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