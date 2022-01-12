У рваних джинсах та боді з глибоким декольте: Кім Кардашян у стильній луку влаштувала фотосет

У рваних джинсах та боді з глибоким декольте: Кім Кардашян у стильній луку влаштувала фотосет

Зірка реаліті та інфлюенсерка блиснула сексуальними грудьми в образі total black.

Кім Кардашян любить вихвалятися своїми новими та стильними луками. Ми знаємо, що зірка реаліті задає тренди. І багато шанувальниць її стилю захочуть повторити цей аутфіт.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

На світлинах Кім постала у чорному відвертому боді з глибоким декольте, яке підкреслювало її сексуальні груди, та вирізами на талії. Боді вона поєднала із чорними широкими джинсами з дірками на колінах.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Волосся красуня розпустила та зробила макіяж з акцентом на очах.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

У цьому образі Кардашян влаштувала собі фотосет у порожній білій кімнаті чи коридорі.

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашьян / Instagram Кім Кардашян

Раніше знаменитість показала фото із відпочинку. Вона у шоколадному бікіні продемонструвала спокусливу фігуру.

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