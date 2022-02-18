У рваних джинсах та светрі: модель Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці

У Instagram модель показує грамурні образи в розкішних сукнях, але у звичайному житті надає перевагу зручним аутфітам.

Модель Кріссі Тейген віддала перевагу комфорту, а не стилю, коли була помічена на вулиці в Лос-Анджелесі. Знаменитість одягла для свого виходу блакитні джинси з дірками, коричневий трикотажний светр і кепку. Образ модель доповнила чорними ляпанцями та поясною сумкою. Згідно з Daily Mail, 36-річна Тейген прямувала до школи, щоб забрати своїх дітей. Потім вони сходили за покупками.

Кріссі Тайген / Getty Images

Раніше знаменитість сфотографували на виході з ринку Bristol Farms у Лос-Анджелесі у п'ятницю вдень. Тейген приїхала за покупками одягнена в білий спортивний топ, чорні велосипеди та сірий довгий кардиган.

Кріссі Тейген / Getty Images

А ось на своїй сторінці в Instagram Кріссі поділилася більш гламурним образом, адже позувала у трикотажній сукні на тонких бретельках від бренду Christopher John Rogers, яка була прикрашена розсипом великих паєток. Раніше таке одягала акторка Гвінет Пелтроу.

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