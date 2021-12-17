У рваних джинсах та толстовці: Софія Вергара сходила на шопінг

Колумбійсько-американська акторка Софія Вергара потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Зірку сфотографували після шопінгу. Одягнена Софія була в білу толстовку, сині рвані джинси, білі кросівки, а через плече у неї висіла чорна сумка від Saint Laurent. В руках акторка несла кілька пакетів із покупками, також була в леопардовій захисній масці на обличчі та з темним манікюром, а довге волосся розпустила.

У звичайному житті Вергара завжди носить комфортний одяг, хоча полюбляє взуття на високій платформі або підборах. Навіть цього разу кросівки на ній були з високою підошвою.

Софія Вергара / Getty Images

А ось для виходів у світ Софія Вергара найчастіше обирає ефектні сукні, що обтискають фігуру, що підкреслюють її красиве декольте і знову таки взуття на високих підборах.

Софія Вергара / Getty Images

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