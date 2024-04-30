У рваних колготках, ліфчику та з валізою: співачка Doja Cat вийшла на червону доріжку з келихом вина

Вона любить дивувати публіку та привертати увагу, тому знову вирішила поекспериментувати з вбранням.

Співачка Doja Cat відвідала 8-му щорічну премію Fashion Los Angeles Awards, що проводилась The Daily Front Row, у Беверлі-Гіллз і привернула до себе особливу увагу.

Доджа Кет / Фото: Associated Press

Зірка обожнює епатажні образи, тому не втрималася від чергової провокаційної витівки. Доджа одягла повністю прозоре вбрання від GCDS з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024, яке включало бюстгальтер, труси та повністю рвані колготки.

Також 28-річна артистка одягла сатинові мюлі із закругленим мисом Simone Rocha та Jean Paul Gaultier, прикраси на шию, великі окуляри у чорній оправі, зробила яскравий макіяж та дуже довгий манікюр.

Доджа Кет / Фото: Associated Press

Вона також одягла величезну шубу від Markgong, а замість вечірньої сумки винесла на червону доріжку величезну стару потерту валізу, з якої стирчали частини нічнушки та спідньої білизни. Вона також насправді була від бренду Markgong. Не менш здивувало й те, що в руці співачка тримала келих із червоним вином.

Доджа Кет / Фото: Associated Press

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