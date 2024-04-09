У рваних штанях і за руку з 37-річним коханим: стильна Шер відвідала вечірку в Італії

Співачка Шер з'явилася на вечірці у Мілані з нагоди 40-річчя Модного дому Dolce & Gabbana і запуску виставки робіт засновників бренду – модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана, під назвою "Від серця до рук: Dolce & Gabbana".

На івент вона прийшла у супроводі свого 37-річного бойфренда Александра Едвардса, з яким трамалася за руку. Вони мали милийи і щасливий вигляд разом.

Шер / Фото: Getty Images

Артистка для свого виходу обрала стильний аутфіт. На ній була об'ємна чорно-біла шуба, чорна хутряна шапка, чорний топ із мереживом і чорні широкі рвані штани. Взула зірка чорні ботильйони на платформі і підборах.

Александр був одягнений у чорний костюм, білу сороку і чорні туфлі.

Читайте також: