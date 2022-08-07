У рваній мініспідниці та байкерській куртці: Кайлі Дженнер із бойфрендом сходила на побачення

24-річна Кайлі Дженнер останнім часом часто ходить із бойфрендом Тревісом Скоттом на побачення і пара, звичайно ж, потрапляє під приціли папараці.

Днями парочку знову зазнімкували разом. Бізнес-леді Кайлі Дженнер мала розкішний вигляд в байкерській куртці і рваній мініспідниці, коли вона приєдналася до Тревіса Скотта за вечерею в популярному лондонському закладі The Twenty Two в Mayfair після виступу Скотта на арені O2.

Зірка доповнила аутфіт чорними гостроносими босоніжками на підборах та шнурівці. Вона уклала своє довге волосся легкими хвилями і одягла футуристичні сонцезахисні окуляри.

Батько її дітей Тревіс також одягнув червоно-білу шкіряну байкерську куртку, яку він поєднав з футболкою Sex Pistols і кремовими штанами-карго і був взутий у стильні найки.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня пару також бачили на побаченні у Лондоні. Тоді Кайлі виблискувала в оксамитовому міні, коли вони з родиною сходила на вечерю.

Кайлі Дженнер із сім'єю / Фото: Getty Images

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