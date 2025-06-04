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- Шоу-бізнес
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У рваних джинсах і з букетом квітів: папараці заскочили Голлі Беррі разом зі своїм коханим
58-річна акторка в образі у стилі кежуал потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.
Папараці заскочили Голлі Беррі у Нью-Йорку, коли вона вийшла з ранкового шоу Today на телеканалі NBC. Акторку супроводжував її коханий — 55-річний музикант Ван Гант.
Голлі була одягнена у білий елегантний жакет, білу майку і сині рвані джинси. Вбрання вона доповнила бежевими ляпанцями, маленькою шкіряною коричневою сумкою із бамбуковою ручкою і синьо-жовтим широким ремінцем та великою чорною сумкою з пітоновим принтом.
У Голлі було хвилясте укладання, макіяж із коричневою помадою і сонцезахисні окуляри на обличчі. У руках акторка несла букет квітів.
Гант був одягнений у темний джинсовий костюм, чорну майку і чорний берет, які він скомбінував із чорним лакованим взуттям. А ще він мав коричневу шкіряну сумку і кремовий шопер.
Нагадаємо, Голлі Беррі на церемонії закриття 78-го Каннського кінофестивалю з’явилася у кутюрній білій мереживній «голій» сукні від бренду Christian Dior.