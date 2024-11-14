У салатовій мінісукні зі стразами: 56-річна акторка блиснула гарним декольте перед папараці

Крістін Ченовет мала яскравий вигляд, тому не залишилася без уваги фотографів.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка Крістін Ченовет, яка залюбки почала їм позувати. Зірка йшла на одну із вечірок і обрала для цього ефектний яскравий образ.

Білявка була одягнена у коротку салатову сукню, прикрашену стразами. Вбрання було без бретельок і мало пікантне декольте, яке підкреслило її спокусливий бюст. А ще у цій сукні Крістін продемонструвала стрункі ноги.

Крістін Ченовет / Фото: Getty Images

Аутфіт Ченовет доповнила рожево-перламутровими босоніжками на шпильках і з ремінцями на щиколотках.

Акторка зробила гарне укладання з локонами, макіяж із накладними пишними віями і молочний манікюр із золотистим декором. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руках – браслет і каблучки.

Нагадаємо, американська акторка Люсі Лью відвідала прем’єру фільму "Кодове ім'я "Червоний" у золотій сукні зі шлейфом і глибоким декольте.

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