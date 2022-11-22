У салатовій сукні з декольте-гойдалкою: Джессіка Честейн на прем'єрі серіалу

Акторка зачарувала своїм гарним образом.
21 листопада в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра мінісеріалу "Джордж та Теммі", де Джесіка Честейн зіграла одну з головних ролей. Акторка втілила образ Теммі Вайнетт — американської співачки та авторки пісень, яка була однією з найвідоміших та найуспішніших виконавиць кантрі-музики, та яка отримала на батьківщині звання "Перша леді кантрі".
Перед камерами на презентації своєї нової роботи Джесіка з'явилася у салатовій сукні з американською проймою та голою спиною.
Автор цього вбрання бренд Michael Kors.
Сукня була однотонною, трохи вільною і єдиною її прикрасою стало декольте-гойдалка з невеликим драпуванням на ліфі.
Образ акторки доповнили золоті прикраси, манікюр та яскравий макіяж із розтушованими стрілками та золотистими тінями. Волосся вона зібрала у високий "кінський" хвіст.
Компанію на цьому заході Честейн склав колега за серіалом Майкл Шеннон. У серіалі він зіграв Джорджа Джонса — дуже відомого виконавця кантрі-музики, а також третього чоловіка Теммі.
Серіал розповідатиме історію про короткий шлюб пари та їхню кар'єру в музичній індустрії.
Попри те, що вони записали разом кілька успішних хітів, шлюб був важким через алкоголізм Джорджа Джонса і вживання амфетамінів, тому вони і розлучилися.
У цьому шлюбі у зірок кантрі народилася спільна дочка Тамала Джорджетта Джонс, і вона теж була на прем'єрі.
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