У салатовій сукні з декольте-гойдалкою: Джессіка Честейн на прем'єрі серіалу

21 листопада в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра мінісеріалу "Джордж та Теммі", де Джесіка Честейн зіграла одну з головних ролей. Акторка втілила образ Теммі Вайнетт — американської співачки та авторки пісень, яка була однією з найвідоміших та найуспішніших виконавиць кантрі-музики, та яка отримала на батьківщині звання "Перша леді кантрі".

Перед камерами на презентації своєї нової роботи Джесіка з'явилася у салатовій сукні з американською проймою та голою спиною.

Автор цього вбрання бренд Michael Kors.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Сукня була однотонною, трохи вільною і єдиною її прикрасою стало декольте-гойдалка з невеликим драпуванням на ліфі.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили золоті прикраси, манікюр та яскравий макіяж із розтушованими стрілками та золотистими тінями. Волосся вона зібрала у високий "кінський" хвіст.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Компанію на цьому заході Честейн склав колега за серіалом Майкл Шеннон. У серіалі він зіграв Джорджа Джонса — дуже відомого виконавця кантрі-музики, а також третього чоловіка Теммі.

Джессіка Честейн та Майкл Шеннон / Фото: Associated Press

Серіал розповідатиме історію про короткий шлюб пари та їхню кар'єру в музичній індустрії.

Реальні Теммі Уайнетт та Джордж Джонс співають у Нешвіллі / Фото: Associated Press

Попри те, що вони записали разом кілька успішних хітів, шлюб був важким через алкоголізм Джорджа Джонса і вживання амфетамінів, тому вони і розлучилися.

У цьому шлюбі у зірок кантрі народилася спільна дочка Тамала Джорджетта Джонс, і вона теж була на прем'єрі.

Джессіка Честейн, Майкл Шеннон та Тамала Джорджетта Джонс / Фото: Associated Press

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