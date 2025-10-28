ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

У самій лише білизні: модель показала, як снідала на балконі у Парижі

Манекенниця похизувалася і новим комплектом білизни, і гарною фігурою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин, зроблених під час її поїздки до Парижа.

Лаура Селія

Лаура Селія

Красуня влаштувала сніданок просто на балконі свого номера в готелі. Вона винесла стільці, накрила їх ковдрою з постільною білизною та подушками і сіла пити каву з круасаном.

Лаура Селія

Лаура Селія

Одягнена Лаура була лиш у білизну кремового відтінку, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Лаура Селія

Лаура Селія

Селія мала гарний привабливий вигляд. У неї була об’ємна зачіска з локонами і макіяж із чорними стрілками.

Лаура Селія

Лаура Селія

«Лаунж в елегантності», — підписала вона фото.

Нагадаємо, Лаура Селія прогулялася містом в ідеальному осінньому монохромному образі.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie