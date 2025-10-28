У самій лише білизні: модель показала, як снідала на балконі у Парижі

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин, зроблених під час її поїздки до Парижа.

Красуня влаштувала сніданок просто на балконі свого номера в готелі. Вона винесла стільці, накрила їх ковдрою з постільною білизною та подушками і сіла пити каву з круасаном.

Одягнена Лаура була лиш у білизну кремового відтінку, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Селія мала гарний привабливий вигляд. У неї була об’ємна зачіска з локонами і макіяж із чорними стрілками.

«Лаунж в елегантності», — підписала вона фото.

