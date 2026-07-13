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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

У сандалях-гладіаторах: Зендея здивувала образом, адже доповнила його забутим трендом

Акторка знову привернула увагу завдяки одягу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Зендея вже давно відома як одна з найстильніших жінок у Голлівуді, але те, що відрізняє її від багатьох знаменитостей — це не лише її образи на червоній доріжці, а й те, що акторка носить в інші дні та на інші події.

Під час промотуру до фільму «Одіссея» її стиліст Лоу Роуч підбирає для зірки максимально відповідні образи. Зендея, виходячи з готелю в Нью-Йорку, де вона зупинилася, продемонструвала цікаве поєднання, яке їй ідеально пасувало — коротку сукню з декольте від Alberta Ferretti з колекції 2008 року та сандалі-гладіатори від бренду Sophia Webster.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Вбрання зірки мало легке плісування, а спереду його прикрашала торочка зі стразів. Також вона наділа довгі срібні сережки та уклала волосся локонами.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Нагадаємо, що сандалі-гладіатори були дуже популярними у 2006–2011 роках — це був їхній зірковий час. У на часто з’являлися на подіумах, а знаменитості носили їх із сукнями, шортами та джинсовими спідницями.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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