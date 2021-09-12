У сарафані на бретельках: ще один вихід Джей Ло і Бена Аффлека у Венеції

У сарафані на бретельках: ще один вихід Джей Ло і Бена Аффлека у Венеції

У Джей Ло і Бена Аффлека було кілька феєричних появ перед камерами у Венеції.

Саме на Венеційському кінофестивалі вони вперше вийшли на червону доріжку, як пара і оголосили світові, що так, вони знову разом, і дуже цьому щасливі.

Дженніфер супроводжувала Бена на показі фільму "Остання дуель", де він зіграв головну роль і виступив виконавчим продюсером стрічки. На доріжку співачка вийшла в білосніжній сукні в підлогу від Georges Hobeika з розрізом і рюшами на подолі, а також дуже глибоким декольте.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

Цього ж дня пара з'явилася на фотоколі фільму. Для цього виходу Лопес вибрала чорний сарафан в тонку білу смужку на широких бретельках, а до нього підібрала білі босоніжки на підборах від Gianvito Rossi із зав'язками навколо щиколотки. В руках у Дженніфер була чорна сумка, схожа на Birkin, волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж і одягла дорогоцінні сережки. Бен прийшов на фотокол в чорному костюмі і білій сорочці.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

Також пару фотографували під час прогулянки на водному катері каналами Венеції. Ходять чутки, що Бен знову хоче освідчитися Дженніфер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Getty Images

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