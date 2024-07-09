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У сарафані та з книжкою в руках: супермодель Клаудія Шиффер показала фото з відпочинку

У сарафані та з книжкою в руках: супермодель Клаудія Шиффер показала фото з відпочинку

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

Модель, як і багато інших селебріт, літо проводить у відпустках.

53-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – опублікувала в Instagram знімки з прогулянки на яхті. Де саме вона відпочиває, зірка не повідомила, але раніше вже показувала фото із Греції, де була разом зі своєю родиною. Можливо, фото зроблено теж там.

На яхті Клаудія позує у синьому сарафані з принтом у вигляді дрібних квітів та у сонцезахисних окулярах з білою оправою. В руках модель тримає відкриту книжку. "Літні дні на яхті", – лаконічно підписала фото Шиффер.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показувала свою 19-річну доньку. Клементина вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю.

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